Çocuklar askerleri bayraklarla karşıladı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırına çok sayıda tank ve obüs sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırına çok sayıda tank ve obüs sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve obüsler Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır Karakoluna sevk edildi.

Oğulpınar'a gelen tank ve obüsler burada ellerinde Türk bayrağı bulunan çocuklar tarafından karşılandı. "En büyük asker bizim asker" sloganları atan çocuklara askerler de selam verdi.

Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

HATAY 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

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