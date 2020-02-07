Reyhanlı´da Mehmetçiğe sevgi seli

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'Babam ve ben'

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TÜRKİYE´nin çeşitli kentlerinden gelen Türk Silahlı Kuvvetleri´ne ait obüslerin geçişi sırasında, çocuklar, Mehmetçiklere sevgi gösterilerinde bulundu.

Reyhanlı ilçesine sevk edilen askeri araçların, sınır köylerinden geçişi sırasında çoğunluğu çocuk çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla yollara döküldü. Çocuklar, Mehmetçiği "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırarak, karşıladı. Askerler de çocuklara selam verip, el salladı.

Kırıkhan istikametinden gelen obüslerin yüklü olduğu TIR´lar ile kamyonlar, Reyhanlı´da sınıra sevk edildi.



HATAY 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 06:05

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