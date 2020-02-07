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Şampiyon Filtre’ye kayyum talebi Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin ...

İHA

Hatay'da bulunan Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz, firmalarına kayyum atanmasını talep etti.

Şampiyon Filtre’ye kayyum talebi Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz: "Kardeşlerim adli makamları yanıltmaya dönük beyan ve yönlendirmelerde bulunmuş"

Hatay’da bulunan Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz, firmalarına kayyum atanmasını talep etti.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 1985 yılında kurulan 89 ülkeye ihracat yapan Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz, birlikte hareket ettikleri kardeşlerinin babaları Şahap Yılmaz’ın hastalığı sırasında suç adli oluşturacak şekilde adli makamları yanıltmaya dönük beyan ve yönlendirmelerde bulunduğunu öne sürerek kayyum atanmasını talep etti.
Şampiyon Filtre Yönetim Kurulu Üyesi ve firma hissedarı Selahattin Yılmaz, kardeşlerinin 6 ay önce usulsüzce vasi tayin ettiklerini yeni öğrendiğini söyleyerek, "Hukuken haksız, usulsüz bu durumun bizden gizlenmesi nedeniyle annem Aynur Yılmaz ile birlikte çok geç ve tesadüfler eseri haberdar olduk. Adli makamlardan Şampiyon Filtre’ye bizzat kayyum atanması talebinde bulunuyoruz. Babamın sadece manevi değerleri ve emeğinin değil isminin, unvanının ve her türlü hakkının tek savunucusu olduğumu kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi.
Selahattin Yılmaz, ayrıca bu durumun başta tüm çalışanları olmak üzere tedarikçi ve iş ortaklarına hiçbir zarar oluşturmayacağını sözlerine ekledi.

HATAY

07 Şubat 2020 Cuma

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