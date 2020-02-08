İskenderun'da 1. Kitap Günleri Fuarı coşkusu

Hatay'ın İskenderun belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen 1.Kitap Günleri Fuarı, yoğun ilgi ve coşkuyla açıldı.

Atatürk Alanında imza ve söyleşi salonunda düzenlenen fuarın açılışında konuşan İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, belediye olarak rutin hizmetlerin yanı sıra sosyal belediyecilik anlamında farklı organizasyonlara imza attıklarını belirterek kültürel faaliyetlerle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Tosyalı,”İskenderun 1.Kitap Günleri birbirinden değerli 100 yazarımız, ,70 standımız, 180 yayınevimizin katılımıyla 16 Şubat tarihine kadar saat 09.30 ile 21.00 saatleri arasında kitapseverlerin ziyaretine açık olacak. Kitap Fuarımız da yazar okur buluşmaları, söyleşiler, imza günleri ve çeşitli etkinlikler de yer alacak. Bu vesile ile tüm katılımcı yazarlarımıza ve siz değerli konuklarımıza teşekkür ediyor ”şeklinde konuştu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan da, fuarın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek hayırlı uğurlu olmasını diledi. Vali Doğan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için onları kitap ile tanıştırmak lazım. Atalarımızın dediği gibi kalem kılıçtan keskindir bu coğrafyada hem kalemimiz ile hem kılıcımız ile durabilmek istiyorsak çocuklarımızı kitaplarla tanıştırmamız lazım aksi takdirde zara düşeriz, zora düşeriz, darda kalırız" dedi

Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi ve davetliler kitap stantlarını gezerek yazarlarla sohbet ettiler kitapları incelediler.

HATAY 08 Şubat 2020 Cumartesi İMSAK 06:04

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