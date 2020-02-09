İdlib'e tank ve iş makinesi sevkiyatı yoğunlaştı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, çeşitli birliklerden hareket eden tank, iş makinesi ve mühimmat yüklü araçlar Hatay´ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Esad rejimi ve destekçilerinin ateşkes kararlarına uymayarak, Çatışmasızlık Bölgesi İdlib´de saldırılarını artırması, yüz binlerce sivilin Türkiye sınırına doğru zorunlu göçüne sebep oluyor. Daha fazla sığınmacı akınına izin vermeyeceğini vurgulayan Türkiye, rejimin İdlib´e yaklaşmasıyla birlikte, bölgeye askeri sevkiyatı yoğunlaştırdı. Çeşitli birliklerden yola çıkan askeri araçlar güvenlik kuvvetlerinin eşliğinde Reyhanlı´ya ulaştı. Araçlar, buradan da İdlib`de bulunan gözlem noktalarının olduğu bölgelere sevk ediliyor. Son 2 günde yaklaşık 500'e yakın aracın yer aldığı konvoy, bölgeden geçiş yaptı.



HATAY 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 06:03

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