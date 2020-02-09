Oğulpınar Sınır karakoluna asker ve ZPT takviyesi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna tank, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve komando takviyesi gerçekleşti.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gelen askeri araçlar ve komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden yoğun güvenlik önlemleri altında geçerek Reyhanlı ilçesinde bulunan Oğulpınar Sınır karakoluna gitti. Karakola ulaşan 3 ambulans, tank, ZPT ve komandolar burada konuşlandırıldı.
HATAY
09 Şubat 2020 Pazar
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