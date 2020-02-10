İdlib´e gece yarısı askeri sevkiyat

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib´de bulunan gözlem noktalarına gece saatlerinde askeri sevkiyat yapıldı.
Türkiye'deki eşitli birliklerden yola çıkan ve aralarında füze rampası, tank, mühimmat ve paletli zırhlı personel taşıyıcıları da bulunan askeri araçlar, Hatay´ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında gelen askeri araçlar gece saatlerinde İdlib´te bulunan gözlem noktalarına sevk edildi.
HATAY
09 Şubat 2020 Pazar
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