Sınıra "kirpi" sevkiyatı

'Babam ve ben'

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Suriye sınırına mayın ile patlayıcı maddelere dayanıklı çok sayıda "kirpi" olarak bilinen zırhlı araçlar sevk edildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen 'kirpi' denilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına geçiş yaptı.

Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

HATAY 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

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