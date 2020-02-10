Sınırda helikopter hareketliliği

'Babam ve ben'

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İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit, 5 askerin de yaralandığı saldırının ardından Hatay'da Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 'Skorsky' ve 1 askeri helikopterin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Helikopterin tam teçhizatlı oldukları gözlendi. Helikopterler daha sonra sınırı geçerek gözden kayboldu.

Ayrıca Türkiye'nin çeşitli birliklerinde Suriye sınır birliklerine sevk edilen askeri araç sevkiyatları sürüyor.

HATAY 10 Şubat 2020 Pazartesi İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:22

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:51

AKŞAM 18:17

YATSI 19:32

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