İdlib şehitleri, memleketlerine uğurlandı

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SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik topçu atışıyla yapılan saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Gece saatlerinde gerçekleşen törene, komutanlar ile il protokolü katıldı. Törenin ardından askerlerin cenazeleri, kara ve hava yoluyla memleketlerine gönderildi. Uzman onbaşılar İbrahim Halil Açıkgöz (22) Gaziantep'te, Fatih Saylak (26) Kahramanmaraş'ta, Enes Alper (23) Niğde'de, İbrahim Albayrak (24) Kayseri'de ve Davut Özcan (25) Kırıkkale'de toprağa verilecek.



HATAY 11 Şubat 2020 Salı İMSAK 06:01

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