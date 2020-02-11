Suriye sınırına komando ve mühimmat sevkiyatı

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından ReyhanlıSuriye sınır hattına, komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen komandoların bulunduğu, mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan ilçesinden ReyhanlıSuriye sınır hattına geçti. Askeri araçlar ve mühimmatın, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.



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