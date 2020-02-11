Hatay’da Antakya-Yayladağı yolu ulaşıma kapandı

Kar ve tipinin kapattığı köy yolu minik Berat için açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay’da etkili olan kar yağışı AntakyaYayladağı yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.



Meteorolojinin kar yağışı uyarısı yaptığı Hatay’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı merkez Antakya, Reyhanlı, Belen, Yayladağı ve Kırıkhan ilçelerinde etkili oluyor. Kar yağışı nedeni ile AntakyaYayladağı arasında bulunan ve Suriye sınırına uzanan karayolu ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.