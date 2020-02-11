Suriye sınırına askeri sevkiyat

'Orada Her Kimse'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınır hattına geçiş yaptı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.