Hatay'da kar yağışı

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı YayladağıAntakya karayolunda buzlanmaya sebep oldu. Kara yolları ve Hatay Büyük Şehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonucunda YayladağıAntakya kara yolu trafiğe açıldı. Yolun değişik yerlerinde maddi hasarlı trafik kazalarına sebep oldu.

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