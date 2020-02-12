Yayladağı'nda taşımalı eğitime kar engeli

Hava trafik kontrolörü: Bu uçağın da pas geçeceğini düşündük

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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

İlçede kar ve aşırı buzlanma tehlikesinden dolayı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 12 Şubat Çarşamba günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Aynı zamanda hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

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