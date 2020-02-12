Sınıra zırhlı araç sevkiyatı

Suriye’nin İdlib kentine sınırı olan Hatay’ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Türkiye’nin değişik illeri ile Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Hatay’ın Kırıkhan ilçesine gönderilen kirpi adlı verilen zırhlı personel taşıyıcılar, Suriye sınırına kaydırıldı. Konvoy halinde yola çıkan araçlar, Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye’nin İdlib kentinin kırsalına askeri geçişlerin sağlandığı Oğulpınar Sınır Karakoluna ulaştı. Konvoyun yaklaşık 10 araçtan oluştuğu öğrenildi.
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