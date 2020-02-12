(Görüntülü) Suriye sınırına komando sevkiyatı

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay´ın Reyhanlı ilçesine 'kirpi' olarak adlandırılan zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ile komando sevkiyatı yapıldı.Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen, içerisinde komandoların bulunduğu ZPT´lerden oluşan askeri konvoy, Hatay´ın Reyhanlı ilçesine geldi. Konvoy daha sonra birliklerine hareket etti.



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