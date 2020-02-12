Samandağ'da bitki örtüsü yangını

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde çıkan bitki örtüsü yangını söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde bulunan SİT alanında henüz bilinmeyen nedenle bitki örtüsü yangını çıktı. Yangına, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.

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