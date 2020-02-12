Başkan Savaş, dolmuş esnafının sorunlarını dinledi

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kırıkhan ilçesinde incelemelerde bulundu esnafın sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında dolmuşçu esnafıyla bir araya gelen Başkan Savaş, “Kırıkhan Sınırlı Sorumlu Şehir İçi Dolmuş Kooperatifi Başkanı Mehmet Ateş ve şoför kardeşlerimizin misafiri olduk. Yaşadıkları sorunlar üzerinde çözüm odaklı fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim” dedi.

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