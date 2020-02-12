Samandağ'da araçların kaldırım işgaline izin yok

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Samandağ ilçesinde zabıta ekipleri, araçların kaldırım işgaline izin vermiyor.

İlçe genelinde denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, yayaların geçişini engelleyen ve kaldırımda park eden araçları kaldırılmasın sağladı.

Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek, ilk olarak vatandaşlara sözlü olarak uyarıda bulunduklarını, uymayanlara ise cezai işlem uygulandığını söyledi. Şimşek. ilçe genelinde denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.