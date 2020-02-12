Sınıra çok namlulu roketatar sevkıyatı

Hatay’ın Suriye sınırına çok namlulu roketatarlar (ÇNR) sevk edildi.
Hatay’ın Suriye’nin İdlib kentinin sınırındaki Reyhanlı ilçesine çok namlulu roketatarlar (ÇNR) sevk edildi. Toplam 6 araçtan oluşan konvoy, Reyhanlı ilçesinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.
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