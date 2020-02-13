Mangal kömüründen zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti

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Hatay’ın Erzin ilçesinde banyoyu ısıtmak için mangala kömür koyan yaşlı çift, zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Başlamış Mahallesi'nde yaşayan Mehmet (65) ve Beyhan Üzer (60) çifti, banyoyu ısıtmak için mangala kömür koyup banyoya girdi. Çiftin oğlu Tunahan Üzer eve geldiğinde anne ve babasının cansız bedeniyle karşılaştı.

Mehmet ve Beyhan Üzer çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

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