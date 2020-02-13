Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki Hatay´ın Reyhanlı ilçesine zırhlı personel taşıyıcı araç (ZPT) sevkiyatı yapıldı.

Türkiye´nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırına gönderilen ZPT´lerden oluşan askeri konvoy, Hatay´ın Reyhanlı ilçesine geldi. Çok sayıda araçtan oluşan konvoy, daha sonra birliklerine hareket etti.



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