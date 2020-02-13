Hatay'da eğitime 1 gün ara

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HATAY'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın için tatil edildiği duyuruldu.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kentte yarın için eğitime ara verildiğini duyurdu. Vali Doğan, açıklamasında, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeni ile 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" dedi.



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