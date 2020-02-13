Hatay'da okullar tatil edildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'da okullar olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tatil edildi.

Vali Rahmi Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.