Suriye sınırına tank ve obüs takviyesi

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.



Ülke genelinde çeşitli birliklerden gelen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve sivil tırlara yüklü mühimmatlar Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru harekat etti. Gönderilen araçlar Suriye sınırında ihtiyaç olan birliklere takviyeye gittiği öğrenildi.

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