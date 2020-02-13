Suriye’ye askeri sevkiyat sürüyor

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatı akşam saatlerinde de sürdü.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat dolu tırlar ve çeşitli askeri araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri sevkiyat akşam saatlerinde de sürerken, uzun konvoy halinde gelen askeri araçlar, sınıra yakın bir noktada kısa süre bekletildi. Burada bekletilen askeri araçlar, hazırlıklarının yapılmasının ardından Suriye’nin İdlip kentinde bulunan Türk gözlem noktalarına doğru ilerledi.

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