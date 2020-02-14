Sınıra komando sevkiyatı Hatay'da 400'e yakın komando Suriye sınırına götürüldü

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Hatay'da 400'e yakın komando Suriye sınırına götürüldü.

Daha önce değişik birliklerden gönderilen ve Kırıkhan ilçesinde konuşlu yaklaşık 400 komando bugün saat 10.00 sıralarında sivil otobüslerle sınır birliklerine takviye olarak gönderildi.

Komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde görev yapacağı öğrenildi.

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