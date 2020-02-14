Dörtyol’da uyuşturucu operasyonu

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Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri Özerli Mahallesinde U.Ö'ye (40) ait evde arama yaptı. Aramada 240 paket gümrük kaçağı sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet mermi çekirdeği, 300 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili M.Ö (40) gözaltına alındı.

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