Sınıra tank sevkiyatı

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Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen tank ve zırhlı iş makinelerinden oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Reyhanlı ilçesinden geçerek Suriye sınır hattına doğru hareket etti.

Suriye sınırına gönderilmek üzere gelen tanklar ve iş makineleri Oğulpınar Karakoluna sevk edildi. Gönderilen araçların ve personelin ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

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