Reyhanlı sınırına tank sevkiyatı

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'daki sınır birliklerine tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Tank ve askeri araçları Suriye sınırındaki birliklere ihtiyaç halinde gönderileceği öğrenildi.

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