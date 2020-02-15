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Hatayspor Teknik  Direktörü Toysal: Tüm bonuslarımızı harcadık

DHA

TFF. 1'inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor'a 3-2 yenilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.

TFF. 1'inci ligde evinde ağırladığı Akhisarspor'a 3-2 yenilen Hatayspor'un Teknik Direktörü Bayram Toysal, aldıkları mağlubiyetle bugüne kadar topladıkları tüm bonusları harcadıklarını söyledi.
Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Toysal "Hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aslında maça iyi başladık, golü de bulduk. Daha sonraki süreç 3-1 geriye düştük. Toparlamaya çalıştık 3-2 oldu. Maalesef çeviremedik. Yapacak bir şey yok. Mağlubiyetten ders çıkartıp, önümüze bakacağız. Taraftarın tepkisi gayet normal. Bunlar futbolun içerisinde var. Biz bundan sonra ki süreci iyi bir şekilde geçirmek istiyoruz. Hep beraber, tüm camia, taraftar, futbolcular, biz. Bu takım şu anda yine lider ama ne kadar bonusumuz varsa bugüne kadar harcadık. Bundan sonra ki süreçte inşallah işleri yoluna sokarız ve hedefe emin adımlarla gideriz" dedi.
AKHİSARSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ VURAL: ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇ KAZANDIK
Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maç sonrası değerlendirmesinde şöyle konuştu:
"Bu bizim için üç puandan öte çok şey kazandıran bir maç oldu. Ligin en iyi ekibine evinde hiç kaybetmemiş sadece iki beraberliği olan ekibine karşı alınmış olan bu galibiyet. Tabii ki ilk olarak diğer rakiplerimizde de artık Akhisarspor'un çok ciddi bir takım olduğu kanaati oluşacaktır. İkincisi bizim oyuncularımızın uygulamaya çalıştığımız taktik yoruma bakış açıları değişecektir. Bu da büyük bir kazanç olacaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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