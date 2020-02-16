Samandağ’da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şükrü Kanatlı Mahallesinde Orhan G'nin kullandığı 31 GT 025 plakalı otomobil ile plakasız bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Süleyman K. ve arkasında oturan Ahmet M. yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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