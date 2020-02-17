Hatayspor'da Mehmet Altıparmak dönemi başladı

TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor, Bayram Toysal'dan boşalan teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdi.
İmza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Doç.Dr. Lütfü Savaş, kulüp başkanı Nihat Tazearslan, başkanvekili Aydın Toksöz, yönetim kurulu üyesi Selçuk Akıllı katıldı. Hatayspor'dan yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
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