BM'nin 20 araçlık yardım konvoyu Suriye'ye geçiş yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Birleşmiş Milletlerin (BM) gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 20 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçerek İdlib'e hareket eden, yakacak, battaniye ve gıda maddesi yüklü 20 araçlık yardım tırına, BM'ye ait araçlar da eşlik etti.

Öte yandan, çeşitli yardım kuruluşlarınca temin edilen insani yardım malzemelerini taşıyan tırlar, sınır kapısındaki kontrollerin ardından tampon bölgeye alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.