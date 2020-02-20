İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi

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SURİYE'nin İdlib kentinde, hava saldırısı sonucu yaranan 5 asker, Hatay Devlet Hastanesi'ne getirildi.

İdlib'de, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce göç ve krizi önlemek için çalışmalar sürerken, bölgeye rejim tarafından hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Yaralı askerler, ambulanslarla Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.



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