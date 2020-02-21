Samandağ'a şehit ateşi düştü

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Suriye'nin İdlip şehrinde rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın (24) memleketi Hatay'ın Samandağ ilçesindeki baba evine acı haber ulaştı.



Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları'nın Samandağı Deniz Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Remzi Fırıncıoğulları ve anne Münteha Fırıncıoğulları'nın İzmir'de bulunması nedeniyle şehidin yakınlarına verdi.



Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları taziye için şehidin baba evine geldi.

Şehidin Samandağ ilçesinde defnedileceği öğrenilirken, cenaze töreninin ne zaman olacağı konusunda henüz bilgi verilmedi.

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