Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Suriye'ye 45 TIR insani yardım

DHA

KATAR Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye´nin İdlib ilindeki savaş mağduru sivillere 45 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.

KATAR Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye´nin İdlib ilindeki savaş mağduru sivillere 45 TIR dolusu yardım malzemesi gönderildi.
Katar'da başlatılan 'Şam´ın Hakkı' kampanyası kapsamında temin edilen 45 TIR dolusu insani yardım malzemesi, Katar Charity ve İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından İdlib´teki savaş mağduru sivillere ulaştırılmak üzere Suriye´ye gönderildi. TIR´ların hareketinden önce Hatay´ın Reyhanlı ilçesindeki İHH Suriye Çalışmaları Koordine Merkezi´nde düzenlenen törende konuşan Katar Charity İşletim Projeleri Sorumlusu Halid el Yafiay, yardıma yoğun şekilde ihtiyaç duyulan İdlib´teki sivillere gönderileceğini söyledi.
Yardım konvoyunun Cilvegözü Sınır Kapısı´ndan çıkış yapacağını belirten Yafiay, "Katar´dan çeşitli kurum ve kuruluşlarında desteği ile yürütmekte olduğumuz kampanya kapsamında güzel bir işe imza attık. Buradaki yardım araçlarının içerisinde gıda, hijyen paketi, sünger yatak, battaniye, halı ve kömür gibi malzemeler var. Bu organizasyonu daha da genişleterek önümüzdeki hafta bir konvoy daha göndereceğiz" dedi.
Yapılan konuşmanın ardından yardım araçları Suriye´ye gitmek üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na uğurlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sınıra obüs takviyesi
YEREL HABERLER Sınıra obüs takviyesi
İdlib şehidi yarın toprağa verilecek
YEREL HABERLER İdlib şehidi yarın toprağa verilecek
Şehit teğmenin son görüntüleri Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan Tank Teğmen Ali Emre Fırıncıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Şehit teğmenin son görüntüleri Suriye'nin İdlib ...
Suriyeli Hamis, Liverpool´un yıldızı Salah'ın kramponuyla mutlu oldu
YEREL HABERLER Suriyeli Hamis, Liverpool´un yıldızı Salah'ın ...
'Babamdan sonra ceket alan olmadı' diyen Suriyeli Fuad'a mont ve bisiklet
YEREL HABERLER 'Babamdan sonra ceket alan olmadı' diyen Suriyeli ...
İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana 369 kişi öldü
YEREL HABERLER İdlib ve Hama'ya saldırılarda, yılbaşından bu yana ...
Samandağ'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samandağ'a şehit ateşi düştü
Hatay'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Hatay'a şehit ateşi düştü
Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi
YEREL HABERLER Suriye sınırındaki birliklere füze rampası gönderildi
İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
YEREL HABERLER İdlib'de yaralanan askerler, Hatay'a getirildi
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
YEREL HABERLER Suriye sınırına obüs sevkiyatı
Otomobiliyle denize düşen kadın sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Otomobiliyle denize düşen kadın sürücüyü itfaiye ...
60 bin nüfuslu Al Atarib, hayalet kasabaya döndü
YEREL HABERLER 60 bin nüfuslu Al Atarib, hayalet kasabaya döndü
Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ...
Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı
YEREL HABERLER Morgda cenazeler karıştı, mezar açıldı
İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan cenaze yeniden defnedildi
YEREL HABERLER İki kadının cenazesi karıştı; mezardan çıkarılan ...
Cemal Gürsel Mahallesi’nde bakım-onarım çalışması
YEREL HABERLER Cemal Gürsel Mahallesi’nde bakım-onarım çalışması
Hatay’da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu
Hatay'da kadın cinayeti
YEREL HABERLER Hatay'da kadın cinayeti
(Görüntülü) BM´den İdlib´e 42 TIR insani yardım
YEREL HABERLER (Görüntülü) BM´den İdlib´e 42 TIR insani yardım
BM´den İdlib´e 42 TIR insani yardım
YEREL HABERLER BM´den İdlib´e 42 TIR insani yardım
(Görüntülü) TIR'dan atlayıp kaçan angus, ilçeyi birbirine kattı
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'dan atlayıp kaçan angus, ilçeyi ...
TIR'dan atlayıp kaçan angus, ilçeyi birbirine kattı
YEREL HABERLER TIR'dan atlayıp kaçan angus, ilçeyi birbirine kattı
Suriye´de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
YEREL HABERLER Suriye´de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X