Bahçeşehir Hatay'da üniversite kurmak istiyor Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "YÖK uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istiyoruz" Bahçeşehir Eğitim Kurumları Genel Müdürü Özlem Dağ: "Amacımız Bahçeşehir olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak"

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Yüksek Öğretim Kurulu uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istediklerini söyledi.

Hatay'ın Belen ilçesinde eğitim veren Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavına yoğun katılım oldu. Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel ve Genel Müdür Özlem Dağ da okulu ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle görüşüp, öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel, Hatay'da yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Sözlerine Suriye'de şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Yücel, "Biz büyük bir eğitim grubu olarak Türkiyemizin her noktasında çalışmalar yapan dünya çapında büyük bir kurumuz. Onun için buradaki çalışmalarımız ile ilgili dünyadaki gelişen yeni eğitim akımlarıyla ilgilide hem Bahçeşehir Kolejinin öğretmenlerine hem de devlet öğretmenlerine ayrım yapmaksızın bir arada olup, Birleşmiş Milletlerin 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları var, o doğrultuda okullarda bu bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda hangi bölgede başka ne yatırımlar yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Eğitim bir milletin, toplumun ve tabii ki Türkiye'nin en önemli meselesidir" dedi.



"Yatırımlarımız devam edecek"

Eğitimde Türkiye’de yenilikçi ve öncü bir kurum olduklarını söyleyen Yücel, şöyle devam etti:

"Bu anlamda dünyanın çeşitli noktalarındaki eğitimdeki yenilikleri ülkemize getirme gayreti içerisindeyiz. Birlikte yaşama kültürünün merkezindeyim şu anda. Hatay birlikte yaşam kültürü için en ideal bölge, birçok medeniyete beşiklik etmiş bir bölge. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da burada iki alanda iş yapmak istiyoruz. Birisi gastronomi anlamında, bir diğeri de birlikte yaşam kültürünün nasıl olduğunu, neleri kapsadığını bir üniversite olarak bana göre büyük bir laboratuvar olan burada değerlendirmek istiyoruz. Bölgenin hem Türkiye hem de dünya açısından çok önemli bir merkez olduğunu biliyorum. İkinci olarak buradaki değerlerimizi, tarihimizi bütün dünyaya açmak önemli bir görevimiz. Antakya'da gezdiğimiz müze oteli muhteşem buldum. Dünyanın muhteşem büyük bir harikası. Eğitim yatırımlarımız ve Bahçeşehir Kolejinin büyümesi devam edecek."

Enver Yücel, bir basın mensubunun, "Hatay'da bir üniversite mi kurmak istiyorsunuz?" sorusuna ise şöyle cevap verdi:

"Üniversiteyi tabii ki her noktada kurma gayretindeyiz, dünyada yedi ülkede üniversitemiz mevcut. ABD, Almanya, Gürcistan, İstanbul'da, İngiltere'de üniversitelerimiz var. Hatay'ın değer ve kıymeti çok önemli. Buradaki laboratuvarda üniversite kurulması ile ilgili düşüncelerim var ama tabii ki Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) izin verdiği takdirde bunlar olacaktır, bunları da yapma gayreti içerisindeyim."



"Kaliteli eğitim için çalışıyoruz"

Bahçeşehir Eğitim Kurumları Genel Müdürü Özlem Dağ ise, amaçlarının Bahçeşehir olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak olduğuna vurgu yaptı. İskenderun Belen kampüsünde bine yakın öğrencinin sınava girdiğini belirten Dağ, "Türkiye genelinde neredeyse 200 bini bulan öğrenci Bahçeşehirli olmak için yarıştı. Bu bizim için gurur verici bir durum. 27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıkarken Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi ulaştırmak için yola çıkmıştık. Bugün Çanakkale'den Kars'a, İskenderun'dan Hatay'a, Samsun'dan Ordu'ya Türkiye'nin her noktasında kaliteli eğitim için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin, velilerimizin Bahçeşehirli olmak için okula kabul sınavlarımıza bursluluk sınavlarımıza bu anlamda yarışır derecede dahil olması da bizim için bu hedefin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar yerine getirildiğinin aslında göstergesi. Bundan sonrada hedefimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın her noktasına kaliteli eğitimi taşımak ve dünyanın en iyi eğitim kurumları içerisinde yer alabilmek. Ülkemize gelecek nesilleri yetiştirirken yetiştirdiğimiz nesillerde de dünyaya liderler yetiştirebilmek en büyük gururumuz olacak. Bu ilk adımlar sınav günleri de bizim için çok heyecanlı ve çok önemli" diye konuştu.

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