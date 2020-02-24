Engelli Osman, çadır kampında çocukluğunu yaşamaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelli Osman, çadır kampında çocukluğunu yaşamaya çalışıyor

DHA

SURİYE'den rejimin saldırıları nedeniyle ailesi ile Türkiye sınırı yakınına göç edip, çadır kampına yerleşen, doğuştan fiziksel engelli Osman Muhammed (8), zor şartlarda oyuncaklarıyla zaman geçiriyor. En büyük isteği daha güzel tekerlekli sandalyeye kavuşmak olan Osman, eğitim de almak istiyor.

SURİYE'den rejimin saldırıları nedeniyle ailesi ile Türkiye sınırı yakınına göç edip, çadır kampına yerleşen, doğuştan fiziksel engelli Osman Muhammed (8), zor şartlarda oyuncaklarıyla zaman geçiriyor. En büyük isteği daha güzel tekerlekli sandalyeye kavuşmak olan Osman, eğitim de almak istiyor.
Suriye'deki saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kalan yüz binlerce çocuktan, doğuştan yürüme engelli Osman Muhammed, iç savaştan ailesiyle birlikte kaçarak, geldiği sınırdaki kamplarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Çadırda oyuncakları ile oynayarak çocukluğunu yaşamaya çalışan Osman, daha önce İdlib kentinde ailesi ile daha rahat ve huzurlu ortamda yaşarken, rejim ve Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatta kalmak için Türkiye sınırına yakın güvenli bölgeye göç etti. Tekerlekli sandalyesiyle evini terk eden Osman, yanına aldığı oyuncaklarıyla zaman geçiriyor. Osman'ın en büyük isteğinin daha kullanışlı tekerlekli sandalye olduğunu anlatan ailesi, eğitim de almak istediğini söyledi. Osman Muhammed, kamp şartlarında engelli olmanın zorlukları ile en büyük yardımcısı olan annesiyle başa çıkmaya çalışıyor. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bahçeşehir, Hatay'da üniversite kurmak istiyor Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: "YÖK uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istiyoruz" Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: "Amacımız Bahçeşehir olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak"
YEREL HABERLER Bahçeşehir, Hatay'da üniversite kurmak ...
Hatay´a yeni üniversite müjdesini Enver Yücel verdi
YEREL HABERLER Hatay´a yeni üniversite müjdesini Enver Yücel verdi
Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da canlı bomba eyleminde kullanılabilecek ...
Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu
YEREL HABERLER Hatay'da kaçak akaryakıt operasyonu
Hatay'da 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay'da 32 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 ...
Bahçeşehir Hatay'da üniversite kurmak istiyor Bahçeşehir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel: "YÖK uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istiyoruz" Bahçeşehir Eğitim Kurumları Genel Müdürü Özlem Dağ: "Amacımız Bahçeşehir olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak"
YEREL HABERLER Bahçeşehir Hatay'da üniversite kurmak ...
Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Hatay’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi törenle memleketine gönderildi
Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı
İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları toprağa verildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları toprağa ...
İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay’da toprağa verildi Suriye’de şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları, Hatay'da düzenlenen törenle gözyaşları arasında toprağa verildi
YEREL HABERLER İdlib şehidi Teğmen memleketi Hatay’da toprağa ...
İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları’nın cenazesi baba ocağına getirildi Anne Fırıncıoğulları, elinde tuttuğu şehidin kazağını koklayıp öptü
YEREL HABERLER İdlib şehidi Teğmen Fırıncıoğulları’nın cenazesi baba ...
Sınırda askeri helikopter hareketliliği
YEREL HABERLER Sınırda askeri helikopter hareketliliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X