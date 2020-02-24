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Bahçeşehir, Hatay'da üniversite kurmak istiyor Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver ...

İHA

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Yüksek Öğretim Kurulu uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istediklerini söyledi.

Bahçeşehir, Hatay'da üniversite kurmak istiyor Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel: "YÖK uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istiyoruz" Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ: "Amacımız Bahçeşehir olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak"

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Yüksek Öğretim Kurulu uygun görürse Hatay'da üniversite kurmak istediklerini söyledi.
Hatay'ın Belen ilçesinde Bahçeşehir Koleji tarafından düzenlenen bursluluk sınavına yoğun katılım oldu.
Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel ve Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da okulu ziyaret ederek öğretmen ve idarecilerle görüştü ve öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceledi.
Açıklamalarda bulunan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, Hatay'da yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi verdi. Sözlerine Suriye'de şehit olan askerlere rahmet dileyerek başlayan Yücel, "Biz büyük bir eğitim grubu olarak Türkiye’mizin her noktasında çalışmalar yapan, dünya çapında büyük bir kurumuz, onun için buradaki çalışmalarımız ile ilgili dünyadaki gelişen yeni eğitim akımlarıyla ilgilide hem Bahçeşehir Kolejinin öğretmenlerine hem de devlet öğretmenlerine ayrım yapmaksızın bir arada olup Birleşmiş Milletlerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda okullarda bu bilgileri veriyoruz. Aynı zamanda hangi bölgede başka ne yatırımlar yapabiliriz bunlara bakıyoruz. Eğitim bir milletin, toplumun ve tabii ki Türkiye'nin en önemli meselesidir" dedi.
"Yatırımlarımız devam edecek"
Eğitimde Türkiye’de yenilikçi ve öncü bir kurum olduklarını söyleyen Yücel, şöyle devam etti: "Bu anlamda dünyanın çeşitli noktalarında eğitimdeki yenilikleri ülkemize getirme gayreti içerisindeyiz. Birlikte yaşama kültürünün merkezindeyim şu anda. Hatay, birlikte yaşam kültürü için en ideal bölge. Birçok medeniyete beşiklik etmiş bir bölge. Bahçeşehir Üniversitesi olarak da burada iki alanda iş yapmak istiyoruz. Birisi gastronomi anlamında bir diğeri de birlikte yaşam kültürü hakkında. Birlikte yaşama kültürünün nasıl olduğu, neleri kapsadığı üzerine burayı bir üniversite olarak büyük bir laboratuvar olarak değerlendirmek istiyoruz. Bölgenin hem Türkiye hem de dünya açısından çok önemli bir merkez olduğunu biliyorum. İkinci olarak buradaki değerlerimizi, tarihimizi bütün dünyaya açmak önemli bir görevimiz. Antakya'da gezdiğimiz müze oteli muhteşem buldum. Eğitim yatırımlarımız ve Bahçeşehir Kolejinin büyümesi devam edecek."
Enver Yücel, bir basın mensubunun, "Hatay'da bir üniversite mi kurmak istiyorsunuz" sorusuna ise şöyle cevap verdi:
"Üniversiteyi tabii ki her noktada kurma gayretindeyiz. Dünyada yedi ülkede üniversitemiz mevcut. ABD, Almanya, Gürcistan, İstanbul'da, İngiltere'de üniversitelerimiz var. Hatay'ın değer ve kıymeti çok önemli. Buradaki laboratuvarda üniversite kurulması ile ilgili düşüncelerim var ama tabi ki Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) izin verdiği takdirde bunlar olacaktır, bunları da yapma gayreti içerisindeyim."
"Kaliteli eğitim için çalışıyoruz"
Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise yaptığı açıklamada, amaçlarının Bahçeşehir Koleji olarak dünyanın en iyi eğitim kurumları arasına yer almak olduğuna vurgu yaptı.
İskenderun Belen kampüsünde bine yakın öğrencinin sınava girdiğini belirten Dağ, "Türkiye genelinde neredeyse iki yüz bini bulan öğrenci Bahçeşehirli olmak için yarıştı. Bu bizim için gurur verici bir durum. 27 yıl önce Bahçeşehir Koleji olarak yola çıkarken Türkiye'nin her yerine kaliteli eğitimi ulaştırmak için yola çıkmıştık. Bugün Çanakkale'den Kars'a, İskenderun'dan Hatay'a, Samsun'dan Ordu'ya Türkiye'nin her noktasında kaliteli eğitim için çalışıyoruz. Öğrencilerimizin velilerimizin Bahçeşehirli olmak için okula kabul sınavlarımıza bursluluk sınavlarımıza yoğun ilgi göstermesi, dahil olması da bizim için bu hedefin ne kadar kıymetli olduğunu ve ne kadar yerine getirildiğinin aslında göstergesi. Bundan sonrada hedefimiz sadece Türkiye'nin değil dünyanın her noktasına kaliteli eğitimi taşımak ve dünyanın en iyi eğitim kurumları içerisinde yer alabilmek. Ülkemize gelecek nesilleri yetiştirirken, yetiştirdiğimiz nesillerde de dünyaya liderler yetiştirebilmek en büyük gururumuz olacak. Bu ilk adımlar sınav günleri de bizim için çok heyecanlı ve çok önemli" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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