İdlib kırsalına insani yardım

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyinde çadırlarda yaşayan sivillere 9 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Türk Kızılayı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca hazırlanan yardım malzemeleri 9 tır ile Hatay'ın Yayladağı ilçesine getirildi.

Tırların içerisinde bulunan ekmek, battaniye, un, kıyafet, kuru gıda ve yaşam malzemeleri, Hatay'ın Yayladağı ilçesinden İdlib'e gönderilmek üzere sınır bölgesinden geçiş yaptı.

Yardımların Esed rejimi ve Rusya'nın saldırılarından kaçan ve çadırlarda yaşam süren Suriye halkına ulaştırıldığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.