Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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Hatayspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında yarın evinde karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Hatayspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını Osman Çalğın Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenman, ısınma hareketleriyle başlarken, futbolcular daha sonra 5’e 2 top kapma, hız ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanı Hataysporlu yöneticiler de izlerken bordobeyazlılar, antrenmanın ardından kendi tesislerinde kampa girdi.

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