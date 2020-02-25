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BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye´nin İdlib kenti ve kırsalına 21 TIR´dan oluşan insani yardım malzemesi gönderildi.

BM´nin Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR´lar, jandarma ve BM görevlileri eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı´na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından konvoy İdlib´e hareket etti. Yardım malzemeleri, İdlib kenti ve kırsalındaki sivillere dağıtılacak.



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