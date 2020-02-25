Gençler Hentbol Grup Finalleri Erzin'de

Hatay’ın Erzin ilçesi 58 Mart 2020 tarihleri arasında, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Gençler Hentbol Grup Finallerine ev sahipliği yapacak.

4 gün sürecek olan karşılaşmalar Erzin Spor Salonunda gerçekleşecek.

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, şubat ayı içerisinde ortaokullar arası voleybol yarı final müsabakaları için ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, "Erzin’de 58 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak olan, Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Gençler Hentbol Grup Finallerinde 17 takımdan 255 sporcu mücadele edecek. Şampiyona için tüm hazırlıklarımzı tamamladık. Sporcularımızı ve yöneticileri en iyi şekilde ağırlayacağız" dedi.

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