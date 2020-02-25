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Rejimin İdlib´e saldırısında 2´si öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi.

DHA

SURİYE´de, rejim ve Rusya´nın, İdlib ve kırsalındaki sivillere yönelik roketli saldırısında 6 sivil yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı.
Bir okulun da hedef alındığı rejim ve Rusya´nın roketli saldırısında ilk belirlemelere göre 2´si öğretmen 6 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi de yaralandı. Bölgede sivil savunma görevi yapan Beyaz Baretliler´in paylaştığı bilgilerde, enkaz altında arama kurtarma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

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