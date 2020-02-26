BM'den Suriye'ye 35 tırlık yardım

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Birleşmiş Milletler'e (BM) ait insani yardım tırları Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı.

İçerisinde insani ihtiyaç malzemesi bulunan 35 tır, BM'nin Reyhanlı'da bulunan lojistik merkezinde yüklendi. İnsani yardım tırları jandarma ve BM görevlileri kontrolünde Suriye'ye geçiş yapmak için Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından tırlar İdlib'e gönderildi.

Yardım malzemelerinin bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi halka dağıtılacağı öğrenildi.

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