Hatay'da hırsızlık operasyonunda 2 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hatay'ın Arsuz ilçesinde evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede 4 ayrı eve giren hırsızlar, televizyon, saat, gözlük, elektrikli ev aletleri ve değerli eşyaları çaldı. Şikayet üzerine evlerde inceleme yapan ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını R.A., K.B., E.T. ve Y.G.'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan R.A. savcılıkta serbest bırakılırken, mahkemeye çıkartılan K.B. ve E.T. tutuklandı. Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.