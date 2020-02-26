Hatay'ın Suriye sınırında askeri helikopter hareketliliği yaşandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün öğle saatlerinde tam teçhizatlı askeri helikopterlerden birinin, sınır hattına doğru ilerlediği görüldü. Bir süre bölgede dolaşan helikopterin, daha sonra Hatay istikametine doğru gittiği gözlendi.
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