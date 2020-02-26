Hatay´da Bangladeşli, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı

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Hüseyin BOZOK/HATAY, DHA)HATAY´da, Bangladeş uyruklu bir kişi, yüksek ateş şikayetiyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı.

Soyadı açıklanmayan Muhammed isimli bir Bangladeşli, yüksek ateş şikayeti nedeniyle getirildiği Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi´nde, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Alınan kan örnekleri Ankara´ya gönderilen Bangledeşlinin ülkesinden İran´a buradanda kara yoluyla Suriye´ye gittiği, rahatsızlanması üzerine Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK

2020-02-26 15:15:19



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